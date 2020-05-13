Шмигаль сказав, коли почнуть відкривати дитсадки

Питання відкриття дитячих садків в рамках поетапного виходу з карантину розглядатиметься одночасно з питанням запуску міжміського і приміського транспорту.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є план поетапного виходу з карантину. Чітко розписано, коли запрацюють дошкільні, навчальні заклади і як буде відбуватися послаблення карантинних умов і перехід до адаптивного карантину... Діти є безсимптомними хворими. Вихователі в садках також мають право на свій захист, здоров’я і не хворобу. Тому питання садків буде розглядатися тоді, коли буде розглядатися питання міжміського і приміського транспорту", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що до уряду є багато звернень від усіх галузей, які страждають через карантин.

"Але тут стоїть вибір між десятками тисяч людей, які можуть загинути через коронавірус, якщо ми зараз вийдемо (з карантину – ред.) і не перейдемо до адаптивного карантину або різко припинимо під час зростання епідемії в країні (і повернемося - ред.) до нормального життя", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що, на жаль, українці змушені зараз дотерпіти: "Хоча б ще декілька тижнів, можливо, місяць – отримати позитивні результати, коли ми понижаємося у кількості захворілих і зростаємо в кількості людей, які одужали".

Шмигаль також повідомив, що в Україні досі не було жодного дня, щоб кількість людей, які одужали від COVID-19, перевищувала кількість людей, які захворіли.

Крім того, Шмигаль підкреслив, що в Україні потрібно відповідально підходити до карантину, і поки не буде ліків проти COVID-19, ми будемо "виходити та заходити в карантин".

"Пропоную на цих питаннях не спекулювати політично, а чітко і відповідально підходити до питання карантину. Інших діючих механізмів у світі нема. Поки не винайдено ліків, ми вимушені заходити і виходити з карантину з відповідними правилами. Це питання про порятунок людських життів і здоров'я", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено рух наземного транспорту в багатьох містах, роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

Станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.