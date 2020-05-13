Кабмін ще минулого місяця перерахував гроші на доплату медикам – Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 13 травня заслухає звіт міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо виплати 300% надбавок медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще минулого тижня було дано доручення міністру охорони здоров'я Максиму Степанову прозвітувати по кожній області, по кожній лікарні, які мають отримати по 300% доплат. Сьогодні на уряді такий звіт планується заслухати, і міністр фактично зібрав інформацію поіменно. Мають сформувати списки по кожній лікарні і показати, хто і як отримав", - сказав Шмигаль.

Він додав, що уряд ще минулого місяця перерахував всі необхідні кошти в регіони, але затримки відбуваються через бюрократичні перепони.

"Щодо 300%, які ми обіцяли нашим медикам, які знаходяться на передовій боротьби з COVID-19. Уряд ще минулого місяця перерахував всі необхідні кошти в регіони, замість того, щоб забезпечити лікарів доплатами, розпочалось якесь незрозуміле перекидання папірцями, гальмування процесів. Неприпустимо, щоб тільки декілька областей виплатили відповідні надбавки, а інші - ні. На сьогодні доплати здійснені за березень і вданий момент відбувається нарахування доплат за квітень. Всі області мають одинакові умови, інструкції", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду розповів, що спілкується з медиками в регіонах і вони запитують - чому не проконтролювали на рівні профільного міністерства питання виплат надбавок: "Це неприпустимо в нинішніх умовах, відтепер це питання, воно і було, і є, на контролі і Президента, і Прем'єр-міністра, і в міністра охорони здоров'я на щодень і кожну годину".

Шмигаль додав, що паралельно перевіркою щодо доплат займається Держпраці: "Халатності по відношенню до лікарів ми терпіти не збираємось".

Як повідомляв Укрінформ, раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що надбавки медикам у 300% за березень повністю виплатили лише у Полтавській області.

9 травня він заявив, що наполягатиме на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок у 300% медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Президент на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

11 травня Шмигаль заявив, що надбавки медикам, які працюють із хворими на коронавірус, у 300% за квітень здійснюватимуться через Національну службу здоров'я України, і проблем з виплатами не повинно бути.

13 травня Степанов поінформував, що невиплата надбавки за березень лікарям, котрі працюють із хворими на COVID-19, сталася через бюрократичні перепони.