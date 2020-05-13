Медики не отримали надбавок через бюрократичні перепони - Степанов

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора відбулася селекторна нарада під головуванням Президента. В ній брали участь Прем'єр-міністр, голова Офісу Президента, голови облдержадміністрацій. Тема наради була виплата 300% надбавки медикам, які працюють з COVID-19. У нас є дві частини: завершення виплат за березень і виплати за квітень. Що стосується березня: більшість областей уже виплатили в повному обсязі згідно з наданими ними довідками. Довідки складалися в залежності від кількості хворих у березні, всі ОДА складали списки тих лікарень, які безпосередньо лікували цих хворих. Плюс кількість медичних працівників екстреної медичної допомоги. І відповідно до цього були розраховані суми, які були перераховані. Також виникли певні бюрократичні колізії, які потребують врегулювання, особливо по тих областях, де виплати здійснені в неповному обсязі ", - сказав Степанов.

Стосовно виплат надбавки у розмірі 300% за квітень Степанов зауважив, що ці кошти входять у пакети лікування коронавірусної хвороби COVID-19, договори на які укладають лікарні з Нацслужбою здоров'я.

"Національна служба здоров'я України отримала всі кошти, у них триває процес укладення договорів безпосередньо із лікарнями. Я хочу наголосити, що у тарифи COVID-19 закладена виплата у 300% в повному обсязі. НСЗУ після укладення договорів починає перераховувати всі кошти. Я вимагаю від НСЗУ якомога швидше укласти угоди, а також звернувся до голів ОДА, щоб вони попрацювали в терміновому режимі з керівництвом лікарень. Маю надію, що вже цього тижня підуть усі кошти і наші медпрацівники почнуть отримувати підвищені зарплати за квітень", - сказав Степанов.

Він наголосив, що в подальшому з виплатою обіцяних надбавок не передбачається затримок, оскільки кошти будуть перераховуватися НСЗУ лікарням згідно з укладеними договорами. Міністр нагадав, що на 4 пакети з надання медичних послуг щодо лікування COVID-19 виділено 15,8 млрд гривень. Ця сума враховує й обіцяні лікарям надбавки.

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Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я України перерахувала 16 центрам екстреної допомоги понад 86 млн гривень у межах пакету медичних послуг "Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".