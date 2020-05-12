Зеленський обговорив з головами ОДА виплату надбавок лікарям

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову поспілкуватися з усіма голови обласних державних адміністрацій про доплати медикам та вирішити проблемні питання у найближчими днями.

Про це йшлося під час електронної наради з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, головами ОДА, очільником МОЗ та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Трофімовим щодо виплат надбавок лікарям, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-1, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України доручив міністру охорони здоров’я поспілкуватися зі всіма обласними державними адміністраціями щодо перешкод, які заважають їм здійснити доплати, та вирішити ці проблеми вже у найближчі дні", - ідеться в повідомленні.

Як розповіли в ОП, на нараді обговорювалося питання юридичної колізії щодо виплати надбавок за березень. Багато регіонів керувалися наказом Міністерства соціальної політики від 2003 року, згідно з яким надбавки нараховувалися за погодинну роботу. Виплати ж за квітень відбуваються за іншою формулою – через підписані договори з Національною службою здоров’я.

Зазначається, що для цього екстрені медичні допомоги, опорні лікарні, стаціонарні заклади, які допомагають боротися з COVID-19, та мобільні бригади, що виїжджають до пацієнтів, мають укласти договори з НСЗУ.

«Відсоток укладених договорів за всіма чотирма категоріями нині невисокий. А без цього сплатити обіцяні до 300 відсотків надбавки не вийде. Хоча лікарі на передовій їх заслужили як ніколи», – підкреслив Зеленський.

У свою чергу Прем'єр-міністр наголосив, що питання з надбавки медикам має бути виправлено.

«Через бюрократичну тяганину ми витратили час, медики отримали зарплати без належних їм доплат. Це має бути виправлено. Радий, що ми всі розуміємо один одного та готові співпрацювати для вирішення цього питання», – звернувся Шмигаль до голів ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що надбавки медикам у 300% за березень повністю виплатили лише у Полтавській області.

9 травня він заявив, що наполягатиме на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок у 300% медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Президент на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють із хворими на COVID-19.