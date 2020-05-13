Шмигаль розповів, на що витратили мільярди з фонду боротьби з коронавірусом

Про це під час години запитань до уряду 13 травня сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що саме було зроблено владою за період карантину, аби зменшити негативний ефект від кризи, спричиненої пандемією? Місяць тому ми прийняли бюджет надзвичайної ситуації, створили фонд боротьби з коронавірусом на 65 млрд грн", - нагадав Шмигаль.

Він розповів, на що були витрачені ці кошти.

"20 млрд грн пішло на пенсійну реформу, 6 млрд отримали фонди, які будуть допомагати безробітним - зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це 196 тис. людей, які офіційно зареєструвалися на біржі. Ще 1,6 млрд грн - це допомога родинам ФОПів з дітьми. На 2 млрд грн були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень. Останнім рішенням ми виділили МОЗ 3,1 млрд грн на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 22 квітня затвердив порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Розмір Фонду становить 65 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.