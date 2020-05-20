Маски, дистанція та температурний скринінг: рекомендації МОЗ щодо роботи в офісах

Міністерство охорони здоров’я рекомендує допускати працівників в офісне приміщення лише після температурного скринінгу, в масках та з дотриманням соціальної дистанції.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в середу, відповідаючи на запитання про рекомендації МОЗ щодо організації роботи в офісі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, це доступ до офісних приміщень після проведення температурного скринінгу (якщо температура перевищує 37,2, то людина не допускається до офісу), допуск до офісного приміщення виключно в масках або в респіраторах, обов’язкова обробка рук антисептиками, дотримання соціальної дистанції під час спілкування і під час перебування в тому чи іншому приміщенні з точки зору одна людина на певну кількість метрів. Тобто всі ці рекомендації, які ми даємо, ми на 100% впевнені, що вони суттєво знижують ризик захворювання на COVID-19», - сказав Степанов.

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Він звернувся до всіх українців із закликом дотримувалися рекомендацій МОЗ, аби не наражати на небезпеку себе, своїх близьких і колег.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, померло 564 людини.