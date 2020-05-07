Померлих від COVID-19 медиків прирівняли до військових - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (щодо додаткових гарантій прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та членів їх сімей)».

Ухвалення відповідного законопроєкту №3376-1 в цілому з урахуванням пропозицій профільного комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками підтримали 340 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон №3376-1 встановлює, що держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я в разі встановлення групи інвалідності, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою, у випадку смерті медпрацівників і працівників наукових установ, які лікували хворих на COVID-19, а також у разі інфікування медпрацівників та їхньої смерті від коронавірусу під час карантину.

Так, страхові виплати, не менші ніж у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, пропонується передбачити медпрацівникам у разі встановлення їм групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19). Такий розмір страхування може бути встановлено за умови, що таке захворювання пов'язане з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності.

У разі ж смерті медпрацівника або працівника державної наукової установи, який виконує професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб, такі виплати пропонують встановити у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

При цьому в разі інфікування цих працівників страхова виплата зможе призначатися та виплачуватися їм протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Натомість у разі їхньої смерті страхова виплата призначатиметься і виплачуватиметься разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям.

У випадку смерті внаслідок інфікування COVID-19 під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, медпрацівник прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних із виконанням обов’язків військової служби. Члени його сім’ї, батьки та утриманці зможуть користуватися усіма правами та гарантіями, передбаченими законодавством як для військовослужбовців у таких випадках.

Окрім того, як пояснив голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, під час обговорення документів у залі засідань ВР закон було доповнено положеннями щодо надання можливості здійснювати аналогічні страхові виплати студентам-медикам старших курсів вишів та інтернам, які залучаються до боротьби з коронавірусною хворобою.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

Його дія поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування COVID-19 медичних працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я, державних наукових установ, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику зараження коронавірусною хворобою (COVID-19), що мали місце з моменту встановлення Кабінетом міністрів України карантину відповідно до закону «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Як повідомляв Укрінформ, згідно з Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік", у 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн.