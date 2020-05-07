Висока захворюваність на COVID-19 серед медиків: у МОЗ назвали причину

Висока захворюваність на COVID-19, виявлена серед медпрацівників, пов'язана з найбільшою кількістю їх тестування.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Велика кількість хворих медиків, їх інфікування, інколи - це безсимптомний процес, пов'язаний з кількома причинами. Одна із причин, це те, що медики це та категорія населення, яка найбільше тестується, тому і найбільше виявляється. З іншої сторони, на превеликий жаль, у нас в країні нехтувалися засади інфекційного контролю, і це не вина медичних працівників, це комплексна проблема", - сказала Микичак.

Вона зазначила, що у МОЗ, проаналізувавши ситуацію стосовно коштів, які виділялися лікарням на засоби індивідуального захисту, встановили, що на це спрямовувалося з бюджетів різних рівнів менше 1 %.

Окрім того, додала Микичак, медичні працівники інколи не дотримуються нормативних документів, які діють в Україні вже багато років.

Як повідомлялося, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків. За весь час пандемії в Україні захворіли 2660 медпрацівників.