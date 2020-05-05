Телефон, мишка і не тільки: 8 найбрудніших предметів, яких люди торкаються щодня

Телефон, мишка і не тільки: 8 найбрудніших предметів, яких люди торкаються щодня

Укрінформ
5 травня відзначається Всесвітній день гігієни рук. Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань, нагадали в Центрі громадського здоров’я.

Також у ЦГЗ підкреслили, що більшості інфекцій, що передаються через брудні руки можна запобігти.

"Брудні руки є фактором ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів. Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань. На брудних руках є велика кількість небезпечних мікроорганізмів, через це навіть незначні подряпини чи ранки можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози тощо", - йдеться у повідомленні.

Найбруднішими предметами, яких щодня торкається майже кожна людина, є телефони, письмові столи, клавіатура та мишка комп’ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки та поручні.

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Водночас більшості інфекцій, що передаються через брудні руки можна запобігти завдяки дотриманню гігієни рук.

Регулярно мити руки з використанням повсякденних миючих засобів слід:

  • на початку та в кінці робочого дня;

  • перед приготуванням, прийомом та роздачею їжі;

  • після відвідування туалету або зміни підгузку;

  • перед використанням контактних лінз;

  • перед обробкою ран;

  • перед прийомом ліків;

  • після контакту з предметами чи поверхнями;

  • після контакту з тваринами;

  • після контакту з будь-якими біологічними рідинами (кров, слина тощо).

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