Телефон, мишка і не тільки: 8 найбрудніших предметів, яких люди торкаються щодня

Також у ЦГЗ підкреслили, що більшості інфекцій, що передаються через брудні руки можна запобігти.

"Брудні руки є фактором ризику розповсюдження хвороботворних мікроорганізмів. Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань. На брудних руках є велика кількість небезпечних мікроорганізмів, через це навіть незначні подряпини чи ранки можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози тощо", - йдеться у повідомленні.

Найбруднішими предметами, яких щодня торкається майже кожна людина, є телефони, письмові столи, клавіатура та мишка комп’ютера, кнопки ліфта, вимикачі світла, дверні ручки та поручні.

Водночас більшості інфекцій, що передаються через брудні руки можна запобігти завдяки дотриманню гігієни рук.

Регулярно мити руки з використанням повсякденних миючих засобів слід: