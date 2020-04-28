Тепло і сонце не зменшують ризик захворіти COVID-19 – медики

Температура повітря вище +25 градусів та сонячне проміння не зменшують активність коронавірусу.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили , що вживання алкоголю також не знижує ризик захворювання на COVID-19, натомість часте та надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різноманітних порушень в організмі, а у разі зараження може додатково ускладнити перебіг захворювання на COVID-19.

Фахівці також розвінчали міф, що нібито гаряча ванна чи душ можуть запобігти чи полегшити перебіг захворювання. "Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 – 37 градусів незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна може нашкодити здоров’ю та призвести до опіків шкіри", - наголошують у Центрі.

Читайте також: У США визнали недосконалість системи тестування коронавірусу

Медики нагадують, що вірус SARS-CoV-2 передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами, тобто через дрібні часточки, які виділяються з носа або рота хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання. Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка перебуває поруч.

Крім того, краплі, що містять вірус, забруднюють предмети і поверхні. Інші люди можуть інфікуватися через дотик до таких предметів або поверхонь, а потім — до очей, носа чи рота.

Вірус не передається повітряним шляхом і не здатен переноситись потоками повітря на великі відстані від хворої людини, наголошують у ЦГЗ.

"Вірус може переміщуватись на відстань понад метр у часточках аерозолю, але такий аерозоль утворюється лише під час виконання специфічних медичних процедур. До прикладу, інтубація трахеї", - йдеться у повідомленні.

Наразі немає імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме: безконтактне привітання; гігієна рук; дотримання респіраторної гігієни і етикету кашлю; дистанція не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях; самоізоляція у разі появи респіраторних симптомів, нагадують медики.

Як повідомлялося, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

За даними Worldometer, загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 083 453, з них 212 498 летальних і 934 140 осіб одужали.