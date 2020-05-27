У Києві перший ТРЦ оголосив про відкриття

Столичний торгово-розважальний центр Lavina анонсував відновлення роботи 30 травня.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці ТРЦ у Facebook.

"ТРЦ Lavina відновлює роботу з 30 травня. Щоб післякарантинний шопінг пройшов вдало — пам'ятайте про важливі правила безпеки: приходьте у ТРЦ у масці, зберігайте дистанцію, користуйтеся антисептиками та одноразовими рукавичками, перенесіть шопінг на інший день, якщо погано почуваєтесь. Ці прості правила — запорука безпечного шопінгу", - йдеться у повідомленні.

При цьому, на входах у ТРЦ Lavina вже встановлено систему аерозольного знезараження одягу та взуття від вірусів та бактерій, що забезпечує тривалий антибактеріальний ефект оброблених поверхонь. На входах встановлені безконтактні диспенсери з антисептиками, а також буде проводитися температурний скринінг.

Водночас, на сайті столичного ТРЦ Ocean Plaza повідомляється, що з 17 березня 2020 року торгово-розважальний центр призупинив роботу до відповідного розпорядження міської влади. Продовжують працювати лише окремі заклади в складі ТРЦ.

"Це залежить від рішення міської влади. Чекаємо дозволу", - йдеться в одному з останніх повідомлень.

На сторінці у Facebook ще одного столичного ТРЦ - Gulliver - повідомляється, що торгово-розважальний центр наразі працює в обмеженому режимі. На території ТРЦ продовжують роботу продуктовий супермаркет та аптека.

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Водночас, заходи безпеки в ТРЦ схожі на ті, що їх уживають в інших торгово-розважальних центрах: пункти температурного контролю у вхідних зонах, санітайзери для дезинфекції рук, щогодинне прибирання з використанням дезінфікуючих засобів усіх контактних поверхонь. Найближчим часом будуть встановлені вендингові апарати з продажу захисних масок для обличчя. Система вентиляції, обладнана фільтрами, що унеможливлюють розповсюдження бактерій.

ТРЦ "Проспект" також поки не анонсує відкриття, проте протиепідеміологічних заходів безпеки також вжито. Зокрема, у ТРК "Проспект" відбулося тестування інноваційної технології - термографічної камери, яка на відстані визначає зовнішню температуру шкіри людини. У разі підвищення проти норми камера одразу подає звуковий сигнал. Наразі обладнання передано розробникам на адаптування.

Як повідомлялось, у рамках другого етапу послаблення карантину з 22 травня у Києві відновив роботи наземний громадський транспорт, а з 25 травня - метрополітен.