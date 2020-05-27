З 1 червня залізничні квитки можна буде купити за 90 днів до відправлення - Криклій

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"За нашої ініціативи, з 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше. Так Укрзалізниця зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки", - написав Криклій.

Він зазначив, що дату відкриття рейсів визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення.

"Належні норми безпеки залишаються в пріоритеті. Це масочний режим, температурний скринінг працівників і пасажирів, дезінфекція вагонів до та після кожного рейсу", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків на 14 поїздів: 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

З 25 травня відновив роботу метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.