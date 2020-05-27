Укрзалізниця відновила роботу квиткових кас

Квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.

Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами", - розповів Юрик.

Зазначається, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 27 травня АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 14 поїздів: 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.