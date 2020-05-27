АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на дев'ять потягів далекого сполучення, які вирушать у рейси з 1 червня.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Продаж квитків відкрито на потяги №8/7 Одеса-Харків, №20/19 Лисичанськ-Київ, №53/54 Дніпро-Одеса, №63/64 Харків-Київ, №105/106 Київ-Одеса та №791/792 Київ-Кременчук, №81/82 Харків-Новоолексіївка, №125/126 Київ-Костянтинівка та №10/9 Київ-Маріуполь.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць.

Квитки наразі можна придбати онлайн. Найближчим часом можна буде їх придбати у касах.

В Укрзалізниці наголосили, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху компанія повідомлятиме додатково.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 травня Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди №721/722 Київ-Харків, №726/725 Київ-Харків, №763/764 Київ-Одеса, №711/712 Київ-Костянтинівка, №740/739 Київ-Кривий Ріг, які почнуть курсувати з 1 червня.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.