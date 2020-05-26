Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.
"Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні", - зазначив він.
Міністр підкреслив, що поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.
Криклій проінформував, що наразі через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів Інтерсіті+, а саме:
№721/722 та №726/725 "Київ-Харків";
№763/764 "Київ-Одеса";
№711/712 "Київ-Костянтинівка";
№740/739 "Київ-Кривий Ріг".
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив із 22 травня до 22 червня адаптивну модель карантину в Україні.
Карантин в Україні запровадили з 12 березня з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.