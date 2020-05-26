Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні, поїзди почнуть курсувати з 1 червня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму Telegram-каналі.

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що поїзди почнуть курсувати з 1 червня, а залізничні каси працюватимуть з 27 травня.

Криклій проінформував, що наразі через онлайн-сервіси вже можна придбати квитки на п'ять поїздів Інтерсіті+, а саме:

№721/722 та №726/725 "Київ-Харків";

№763/764 "Київ-Одеса";

№711/712 "Київ-Костянтинівка";

№740/739 "Київ-Кривий Ріг".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів запровадив із 22 травня до 22 червня адаптивну модель карантину в Україні.

Карантин в Україні запровадили з 12 березня з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.