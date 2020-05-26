Перед посадкою в потяг пасажирам вимірюватимуть температуру - Укрзалізниця

Продаж залізничних квитків відкрито на 50% місць у п'яти перших потягах, які запускаються після карантину. Пасажири у вагони допускатимуться в захисних масках та після температурного скринінгу.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року", - ідеться в повідомленні.

Зазначається також, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках, під час перевірки квитків здійснюватиметься вимірювання температури тіла.

Крім того, в Укрзалізниці запевнили, що буде забезпечена санітарна обробка вагонів між кожними рейсами, а стюардів забезпечать засобами індивідуального захисту.

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Водночас у компанії підкреслили, що мобільний додаток для купівлі квитків поки ще не працюватиме, і попросили користуватися веб-версією системи продажу проїзних документів.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші напрямки по Україні, поїзди почнуть курсувати з 1 червня. Продаж квитків відкрито на поїзди №721/722 Київ - Харків, №726/725 Київ - Харків, №763/764 Київ - Одеса, №711/712 Київ - Костянтинівка, №740/739 Київ - Кривий Ріг.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське автомобільне, залізничне та авіасполучення.