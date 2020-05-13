Бюджет Києва через пандемію втратив 1,5 мільярда - Кличко

Втрати міського бюджету через пандемію сягають уже близько 1,5 млрд гривень.

Про це на брифінгу 13 травня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашими розрахунками втрати міського бюджету через пандемію сягають уже близько 1,5 мільярда гривень", - сказав Кличко.

За його словами, у разі погіршення ситуації, столиця буде ухвалювати рішення про додаткове коригування бюджету.

"Адже ми практично не отримуємо податків та зборів, які надходили до міста від малого та середнього бізнесу, але, ми розуміємо, як складно бізнесу і що його треба підтримати і робимо все, що можемо в цій ситуації", - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, в Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Кабінет міністрів 22 квітня ухвалив рішення продовжити дію карантину до 11 травня 2020 року.

Станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, одужали 3716 людей, летальних випадків – 439. За добу виявлено 402 нових випадки.