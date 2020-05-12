У Мінфіні обраховують можливість податкових канікул для малого бізнесу

Міністерство фінансів обраховує можливість запровадження податкових канікул для мікро- та малого бізнесу, а також їх вплив на бюджет.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у ранковому ефірі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кредитні канікули для мікро- та малого бізнесу вже розроблені. Міністерство фінансів також обраховує можливість запровадження податкових канікул та вплив таких кроків на бюджет», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада розуміє, що нині треба шукати варіант виходу з карантину з найбільш оптимальними економічними втратами.

Загалом, наголосив Шмигаль, всю економіку в країні не "закривали", адже 80% підприємств продовжували працювати. Карантинні обмеження зачепили шість галузей, де зосереджено велику кількість робочих місць.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.