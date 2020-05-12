Дефолт Україні не загрожує – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні більше не загрожує банкрутство.

Таку оптимістичну думку політик висловив у інтерв’ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, яке вийшло за кілька годин перед першими його переговорами з канцлером ФРН Ангелою Меркель, що пройдуть у режимі відеоконференції.

«Я не бачу абсолютно жодної причини для неплатоспроможності України», - заявив Шмигаль.

Він повідомив, що Україна веде конструктивний діалог з МВФ і перебуває з цією інституцією на заключному етапі укладення кредиту МВФ Standby у розмірі 5 мільярдів доларів строком на 18 місяців, що особливо важливо з точки зору створення довіри до України, а також із точки зору довіри прийняття банківського закону.

«Я очікую, що це буде вирішено найближчим часом», - сказав Шмигаль про цей закон.

Після його прийняття парламентом, «повернення банку або компенсацій на мільярдні суми попередньому власнику стане неможливим", додав Прем’єр.

Необхідною умовою кредиту є земельна реформа та закон про банківську діяльність. Якщо з першого питання парламент прийняв закон, то щодо другого тиск на Президента Володимира Зеленського чинить олігарх Ігор Коломойський, зауважує Handelsblatt.