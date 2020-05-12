Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та пункти пропуску на кордоні

Контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть відкриті разом з іншими пунктами пропуску на кордоні після стабілізації епідситуації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми будемо розглядати можливість відкриття КПВВ разом з можливістю відкриття інших пунктів на кордоні. Як кордон так і пункти перетину можуть розглядатись комплексно, коли буде стабілізація епідситуації як у Європейському регіоні та в інших країнах-сусідах, так і на окупованих територіях", - сказав Ляшко.

Він додав, що Україна слідкує за рішеннями європейських країн стосовно відкриття авіасполучення, орієнтиром для України виступає Польща.

"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись як вони будуть відкривати (кордони – ред.)", - сказав Ляшко.

Водночас, за його словами , через те що SARS-CoV-2 є новим видом інфекції, складно робити навіть орієнтовні прогнози.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтвержено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.