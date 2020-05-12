Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та пункти пропуску на кордоні

Ляшко сказав, коли відкриють КПВВ та пункти пропуску на кордоні

Укрінформ
Контрольні пункти в'їзду-виїзду будуть відкриті разом з іншими пунктами пропуску на кордоні після стабілізації епідситуації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми будемо розглядати можливість відкриття КПВВ разом з можливістю відкриття інших пунктів на кордоні. Як кордон так і пункти перетину можуть розглядатись комплексно, коли буде стабілізація епідситуації як у Європейському регіоні та в інших країнах-сусідах, так і на окупованих територіях", - сказав Ляшко.

Він додав, що Україна слідкує за рішеннями європейських країн стосовно відкриття авіасполучення, орієнтиром для України виступає Польща.

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"Для орієнтиру ми більше беремо для себе Польщу, адже ми йдемо за схожим сценарієм. Тільки вона на два тижні попереду з епідситуацією. Вже будемо дивитись як вони будуть відкривати (кордони – ред.)", - сказав Ляшко.

Водночас, за його словами , через те що SARS-CoV-2 є новим видом інфекції, складно робити навіть орієнтовні прогнози.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтвержено 16 023 випадки COVID-19, померло 425 людей, одужало 3 373.

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