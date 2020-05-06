Авіасполучення почне відновлюватися з відкриттям кордонів – Ляшко

Відкриття авіасполучення має бути конслідованим з рішенням європейських країн і почне відновлюватися з відкритям кордонів.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" сказав заступник міністра охорони здоров'я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Авіасполучення – досить велика сфера економіки в Україні, в Європейському Союзі, тому рішення прийматиметься окремо і воно має бути консолідоване з рішеннями європейських країн", - сказав Ляшко.

На його думку, щойно розпочнуть відкриватись кордони, буде відновлюватись і авіасполучення.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Карантин було продовжено до 11 травня, а потім до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.

Станом на ранок 6 травня у світі зафіксовано 3 727 802 випадки коронавірусу, зокрема 258 339 летальних випадків, 1 242 388 людей одужали.