Як працюватимуть перукарні, кафе і парки - МОЗ розробило рекомендації

Міністерство охорони здоров'я розробило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг перукарнями та салонами краси, роботи закладів індивідуального побутового обслуговування населення, закладів громадського харчування, користування зонами відпочинку тощо.

Проєкти тимчасових рекомендацій головного державного санітарного лікаря оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так проєктом рекомендацій при наданні послуг перукарнями та салонами краси, закладами індивідуального побутового обслуговування тощо встановлюється вимога проводити температурний скринінг всіх працівників перед початком робочої зміни. Особи з температурою вище 37,2 градуса та ознаками респіраторних захворювань не мають допускатися до роботи.

Також в рекомендаціях йдеться, що прийом клієнтів має здійснюватися виключно за записом, з дотримання інтервалу не менше 15 хвилин між відвідувачами. При цьому очікування в черзі має бути ззовні приміщення з дотриманням соціального дистанціювання.

На вході до закладів має бути організоване місце для обробки рук антисептиками.

В закладах торгівлі дозволяється одночасне перебування не більше ніж однієї особи на 10 квадратних метрів площі обслуговування.

Допуск відвідувачів до закладів торгівлі, перукарень тощо дозволяється лише у засобах індивідуального захисту.

Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити працівників п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту створити умови для обробки рук антисептиками та для миття рук.

Згідно з рекомендаціями для роботи закладів громадського харчування, обслуговування дозволяється виключно на виніс за попереднім замовленням або на літніх майданчиках просто неба за умови забезпечення відстані між столами не менше 1,5 метри та одномісного чи двомісного розміщення клієнтів.

Адміністрація парків, скверів, садів тощо має розмістити на території зон та при вході до них правила та інформацію про обмеження, забезпечити функціонування туалетів на території зон, наявність рідкого мила та антисептичних засобів.

Відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики, збиратися групами не більше 3 осіб.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення. Станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.