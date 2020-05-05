Селянам буде важко продавати овочі навіть після відкриття ринків – експерт

Навіть після відкриття продовольчих ринків багато сільських домогосподарств не зможуть реалізувати овочеву продукцію, оскільки не отримають доступ до торговельних місць.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив директор Інституту аграрної економіки (ІАЕ) Юрій Лупенко.

«Господарства населення виробляють близько 85% овочевої продукції в Україні, а тому їхні втрати можуть стати суттєвими для ринку овочів. Навіть у разі відкриття тимчасово закритих ринків – обмежувальні заходи будуть стримувати доступ частини господарств до торговельних місць», - сказав Лупенко.

За його словами, практика попередніх років свідчить, що у першому кварталі сільські домогосподарства продавали трохи більше 1,5%, а у другому – ще 15% овочевої продукції, проданої за рік.

«Але, оскільки відкриття ринків уже фактично відбувається, то навряд чи уся ця продукція пропаде, тим більше, що частина з неї – капуста, столовий буряк, морква – може певний час зберігатися», - наголосив Лупенко.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, обсяги овочів, проданих сільськими домогосподарствами у І кварталі 2020 року, могли становити близько 1700 тонн. Скільки ранніх овочів пропало в сільських домогосподарствах, ще потрібно оцінити.

З урахуванням нинішньої динаміки, карантинні заходи суттєво не вплинуть на обсяги виробництва вітчизняних овочів, оскільки вони припали на період реалізації ранніх овочів нинішнього року та перехідних залишків минулого. За прогнозом ІАЕ, який було зроблено у лютому 2020 року і який не враховував втрати від карантину, цьогорічний врожай овочів складатиме 9,3 млн тонн.

За словами Лупенка, великі та середні сільгосппідприємства, навіть малі фермерські господарства, більшою мірою інтегровані в систему організованого збуту. Більшість із них мають укладені договори на постачання вирощеної продукції, а тому їхні втрати складатимуться переважно з витрат на забезпечення карантинних заходів та від зниження попиту на продукцію. Ці господарства зберігатимуть платоспроможність, у тому числі й по кредитах. Тоді як сільські домогосподарства, зорієнтовані на агропродовольчі ринки, вже зазнали значних збитків у вигляді витрат на вирощування продукції, яку вони не змогли продати внаслідок обмежувальних заходів.

«Нинішня ситуація загострила питання про поглиблення інтеграції сільських домогосподарств в організовану систему збуту агропродукції. Ця інтеграція цілком можлива через прискорення розвитку заготівельно-збутової та переробної сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Створення достатньої кількості таких кооперативів, як свідчить світова практика, дозволяє збільшити доходи селян за рахунок гарантованого збуту за оптимальними цінами та уникнути, або принаймні суттєво зменшити обсяги непередбачених втрат, в тому числі – від стихійного лиха», – підсумував керівник Інституту аграрної економіки.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.