Дефіциту продуктів і зростання цін в Україні немає - Мінекономіки

Про це заявив на брифінгу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо продовольчої безпеки має бути збережений баланс. Це – відсутність дефіциту в магазинах, нормалізація цін і, в той же час, підтримка виробників для того, щоб вони могли отримати і приносити валюту державі. Ми досягли всіх цих цілей на даний момент», - сказав Петрашко.

За його словами, згідно із останнім моніторингом Мінекономіки, зростання цін не відбувається по більшості товарних груп. Також нормалізується ситуація зі збутом продукції через продовольчі ринки.

«Ми вимушені були закрити на короткий період продовольчі ринки. І після того, як директори і власники (ринків – ред.) почули нас, що треба також дбати про здоров’я людей, ми зразу відкрили ринки», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня на засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення про врегулювання питання роботи агропродовольчих ринків в Україні в умовах карантину. Контроль за дотримання продовольчим ринком протиепідемічних вимог покладено на представників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Зокрема, територіальні органи відомства мають забезпечити постійну присутність на кожному ринку не менше двох своїх інспекторів і щоденно проводити позапланові перевірки.

Із 1 травня спеціалісти головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві здійснюють заходи державного нагляду (контролю) та проводять щоденний збір інформації щодо дотримання встановлених вимог протиепідемічних заходів на агропродовольчих ринках під час карантину.