Україна не відновить міжнародне авіасполучення влітку – Кулеба

Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу «1+1», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати відновлення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо тут рішення залежить не лише від нас. У декількох країнах ЄС, які є класичними туристичними напрямами, зараз самі ламають голову над тим, як це врегулювати. Скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так, як було колись, - такого не буде точно», - сказав Кулеба.

Він висловив сподівання на відновлення міжнародного авіасполучення у вересні.

Водночас міністр нагадав про прогнозовану восени другу хвилю коронавірусу у світі, до якої теж треба готуватися.

«Але ми виходимо з того, що світ почне оговтуватися (від пандемії коронавірусу. –ред.) з вересня», - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Карантин було продовжено до 11 травня, а потім до 22 травня, але з 11 травня відбудеться пом’якшення обежувальних заходів.

Станом на ранок 6 травня у світі зафіксовано 3 727 802 випадки коронавірусу, зокрема 258 339 летальних випадків, 1 242 388 людей одужали.