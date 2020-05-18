Кличко обурений активністю нічних клубів — просить поліцію розібратися

Столична влада не дозволяла відкривати нічні клуби та інші розважальні заклади.

Про це на брифінгу наголосив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я бачив у вихідні в соцмережах відео з деяких нічних клубів, наших клубів столиці. Скажу відверто, я обурений. Там натовпи людей, це якийсь бенкет під час чуми", - сказав Кличко.

У зв'язку з цим, мер звернувся до поліції з вимогою перевірити всі нічні клуби столиці.

"Я звертаюся до поліції перевірити такі заклади і має бути сувора відповідальність їх власників, а тим, хто рветься на масовий нічний відпочинок, скажу: навряд чи ви будете такими веселими, якщо потрапите в інфекційне відділення", - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Як повідомлялося, КМУ у середу на засіданні вніс зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, якими дозволив пересування по вулицях в групі до 8 осіб та перебування в ресторанах за одним столом чотирьом особам.