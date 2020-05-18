У Києві підтвердили 2321 випадок коронавірусу, за добу – 41

У Києві 2321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус збільшилась ще на 41 людину. Серед них 5 медиків. За минулу добу у столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за цей час 49 летальних випадків", - сказав Кличко.

За його словами, на сьогодні у столиці 2321 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

"Серед тих, хто захворіли: 26 жінок віком від 18 до 82 років та дві дівчинки 5 та 15 років, а також 11 чоловікiв від 29 до 65 років і два хлопчика, яким по 9 років", - розповів мер.

Він повідомив, що найбільше випадків за минулу добу виявили в Дарницькому районі, там 11 хворих. Крім того, у Святошинському – 9 хворих, по 6 випадків у Деснянському та Оболонському районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків.