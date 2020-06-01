У Києві запрацював залізничний вокзал

У столиці з 1 червня почав працювати Центральний залізничний вокзал.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вхід до приміщення вокзалу без маски заборонений.

Відвідувачам вокзалу проводять температурний скринінг. У самому приміщенні працюють каси, для дотримання дистанції на підлозі біля кас розміщені спеціальні наліпки.

Конкорс вокзалу повністю очищений від МАФів та торговельних кіосків. Незважаючи на те, що від сьогодні Укрзалізниця поновила рух пасажирських поїздів, зали очікування на вокзалі залишаються майже порожніми.

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В Укрзалізниці зазначають, що дотримуються всіх санітарних норм для забезпечення безпеки пасажирів. Зокрема в поїздах здійснюється вологе прибиранні і розміщені антисептичні засоби.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у 20 населених пунктів центральної, південної, північної та східної України. Також було запущено 439 приміських поїздів в деяких областях України. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів в західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.