Укрзалізниця поновила рух 439 електричок

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня відновила рух 439 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця 1 червня розпочала перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Відсьогодні відновили рух 439 приміських поїздів", - йдеться у повідомленні.

Так, з 1 червня у філії "Донецька залізниця" почнуть курсувати 38 поїздів, "Львівська залізниця" — 30 поїздів, "Одеська залізниця" — 84 поїзди, "Південна залізниця" — 156 поїздів, "Придніпровська залізниця" — 22 поїзди, "Південно-Західна залізниця" — 109 поїздів.

Зазначається, що станом на 1 червня Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях. У Хмельницькій області є дозвіл курсування тільки на двох напрямках: Жмеринка — Гречани та Хмельницький — Волочиськ.

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У компанії нагадують, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до ухвалених рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

У разі ухвалення в подальшому відповідних рішень регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій призначення приміських поїздів буде продовжуватися.

"Закликаємо пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом. Зокрема, дотримуватися соціальної дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома. На час дії карантинних обмежень у кожному приміському поїзді буде знаходитися провідник, який слідкуватиме за дотриманням цих норм", — зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у 20 населених пунктів центральної, південної, північної та східної України. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.