Укрзалізниця збільшить кількість поїздів на курортних напрямках

АТ "Укрзалізниця" буде збільшувати кількість поїздів, які курсуватимуть до популярних курортів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі "Сніданок з 1+1".

"У напрямках курортів ми обов'язково додамо потяги. Розуміючи те, що цього року в Україні буде вкрай активний внутрішній туризм", – сказав Криклій.

Точну кількість додаткових поїздів і дату їхнього запуску міністр не назвав.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у 20 населених пунктах центральної, південної, північної та східної України. Також почали працювати приміські поїзди в деяких регіонах країни. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.