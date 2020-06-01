Укрзалізниця збільшить кількість поїздів на курортних напрямках

Укрзалізниця збільшить кількість поїздів на курортних напрямках

Укрінформ
АТ "Укрзалізниця" буде збільшувати кількість поїздів, які курсуватимуть до популярних курортів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій в ефірі "Сніданок з 1+1"

"У напрямках курортів ми обов'язково додамо потяги. Розуміючи те, що цього року в Україні буде вкрай активний внутрішній туризм", – сказав Криклій.

Точну кількість додаткових поїздів і дату їхнього запуску міністр не назвав.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочала рух пасажирських поїздів далекого сполучення та Інтерсіті+ у 20 населених пунктах центральної, південної, північної та східної України. Також почали працювати приміські поїзди в деяких регіонах країни. Планується, що з 4 червня розпочнеться рух поїздів у західні області України.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.

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