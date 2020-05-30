Укрзалізниця відкрила продаж квитків на шість поїздів у західному напрямку

Пасажирські залізничні перевезення у західному регіоні розпочинаються з 4 червня, продаж відкрито на шість поїздів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

Так, відкрито продаж квитків на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ-Костянтинівка (через день, із Івано-Франківська - з 4 червня по парних числах, із Костянтинівки – з 5 червня по непарних)

№7/8 Київ-Івано-Франківськ (щоденно з 4 червня)

№749/750 Київ-Івано-Франківськ (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Івано-Франківська – з 5 червня)

№29/30 Київ-Ужгород (щоденно, із Києва – з 4 червня, із Ужгорода – з 5 червня)

№98/97 Ковель-Київ (через день, із Ковеля – з 3 червня по непарних днях, із Києва – з 4 червня по парних)

№772/771 Хмельницький - Київ (щоденно, з 4 червня).

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирські перевезення залізницею на заході України буде відновлено з 4 червня.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованого міністром інфраструктури, з 1 червня буде поновлено залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.