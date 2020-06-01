В Україні поновили залізничне пасажирське сполучення

АТ "Укрзалізниця" з 1 червня розпочало рух пасажирських поїздів далекого прямування в різні регіони України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з 1 червня Укрзалізниця розпочала також рух електричок.

Отже, відсьогодні Укрзалізниця запустила поїзди далекого прямування в 20 населених пунктів України центральної, південної, північної та східної України.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 26 травня відкрила продаж квитків на деякі поїзди, які почнуть курсувати вже з 1 червня 2020 року. Загалом у компанії планували із 1 червня запустити 42 поїзди, з яких 10 — Інтерсіті+ та 32 — далекого сполучення.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.