В Україні поновили залізничне пасажирське сполучення
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з 1 червня Укрзалізниця розпочала також рух електричок.
Отже, відсьогодні Укрзалізниця запустила поїзди далекого прямування в 20 населених пунктів України центральної, південної, північної та східної України.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця 26 травня відкрила продаж квитків на деякі поїзди, які почнуть курсувати вже з 1 червня 2020 року. Загалом у компанії планували із 1 червня запустити 42 поїзди, з яких 10 — Інтерсіті+ та 32 — далекого сполучення.
В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.
Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.