Коронавірус у Києві: за добу - 29 нових випадків і троє померлих

У Києві 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу лабораторно підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 29 людей. Четверо з них медики. За минулу добу у столиці від коронавірусу померли три людини", - сказав Кличко.

За його словам, усього за період пандемії в Києві зафіксовано 64 летальні випадки.

"Захворіли: 12 жінок віком від 34 до 67 років та дівчинка, якій 9 років, також 14 чоловікiв від 35 до 99 років і двоє хлопчиків їм 10 і 13 рокiв", - додав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.