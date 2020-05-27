На Київщині підтвердили 1474 випадки коронавірусу, за добу - 16

У Київській області підтвердили 1474 випадки захворювання на коронавірус, нових випадків за добу - 16.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 27 травня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1474 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 118 дітей та 257 медпрацівники - за весь період). Нових випадків за останню добу – 16", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки: в Обухівському р-ні – 235 (м. Обухів -​ 110, смт Козин – 25, м. Українка -​37, с. Нещерів – 10, с. Таценки – 8, с. Романків -​5, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 4, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​ – 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Долина – 1);

у Києво-Святошинському р-ні – 399 (м. Вишневе – 178, с. С. Борщагівка – 41, с. Крюковщина – 29, м. Боярка – 27, с. П. Борщагівка – 31, с. Лісники – 5, с. Гатне -​9, с. Святопетрівське – 16, с. Новосілки – 1, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 7, с. Шпитьки – 1, с. Тарасівка -​10, с. Чайки – 5, с. Нове – 1, с. Кременище – 1, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 1, с. Личанка – 2, с. В. Поштова – 2, с. Мироцьке – 2, с. Хотів - 5, с. Чабани – 2; с. Лука – 2; с. Лісне -1; с. Бобриця -1);

14 – у Баришівському р-ні ( с. Недра -1; с. Дернівка – 1; с. Лехнівка –5; с. Лукаші – 5; с. Волошинівка – 1; с. Паришків - 1);

9 – у Білоцерківському р-ні (с. М. Вільшанка-1, с. Іванівка -1, Фурси-2, м. Узин –5);

61 – у Бориспільському р-ні (с. Гора – 6, с. Гнідин – 8, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 3, с. Головурів – 1, с. Кийлів – 1, с. Петропавлівське – 1, с. Вишеньки – 9, с. Городище – 2, с. Дударків - 6, с. Лебедин – 1,с. Щасливе – 2, с. Глибоке – 4; с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка - 2; с. Кучаків -2; с. Перемога - 1; с. Іванків – 1; с. Синьківка -1);

65– у Броварському р-ні (6 – с. Требухів, 14 – Велика Димерка, 21 – с. Зазим’я, 3 - с. Княжичі, 2 – смт Калита, 1- с. Погреби, 1 – с. Гоголів, 2 – с. Бобрик, 5 - с. Мокрець; 2 – c. Заворичі, 2 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки – 1; 1 - с. Рудня; с. Красилівка – 3);

17 – у Бородянському р-ні ( смт. Немішаєво -3; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 1; с. Здвижівка –3; с. Бабинці -1; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Пісківка – 1; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -1; с. Майданівка - 1);

41 – у Васильківському р-ні (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; с. Погреби -2; с. Данилівка -3; с. М. Салтанівка –1; с. Здорівка – 6; с. Глеваха – 9; с. Безп’ятне -3; c. Кожухівка – 3; с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Зелений Бір – 1; с. –Мархалівка -1; с. Саливінки –2);

25 – у Вишгородському р-ні (с. Нові Петрівці-3, с. Старі Петрівці – 2, с. Тарасівщина – 1; смт. Димер – 2; с. Демидів - 1; с. В. Дубечня - 1, с. Казаровичі - 1, с. Катюжанка – 2; с. Новосілки - 4, с. Лютіж – 1; с. Лебедівка – 1; с. Пірново - 1; с. Воропаїв ​– 3, с. Синяк – 1);

6 – у Іванківському районі (с. Тетерівське - 1; с. Дитятки – 1; с. Блідча – 1; с. Мусійки – 1; с. Рудня Тальська -1; с. Феневичі -1); 17 – у Макарівському р-ні (с. Мостище -2; с. Березівка -3; с. Лишня -1; с. Фасова - 1; с. Гавронщина - 1; с. Вільне - 1; с.Бишів –4; с.Почепин - 1; с.Мотижин – 2; с.Садки-Строївка - 1);

12 – у Миронівському р-ні (с. Маслівка -2; с. Зеленьки-1; с. Карапиші -8; с. Олександрівка -1);

35 – у Кагарлицькому р-ні (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; с. Новосілки​- 4; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча– 1, с. Липовець –1, с. Гребені -1; с. Черняхів –1; с. Бурти -1);

9 – у Переяслав-Хмельницькому р-ні ( с. Пристроми -1; с. Стовп’яги -1; с. Циблі -1; с. В. Каратуль-1; с. Ульянівка –2, с Дівички – 2; с. Гайшин -1);

2 – у Поліському р-ні (1- с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

5 – у Рокитнянському р-ні ( 1 –с. Запруди, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2- с. Ольшаниця); 8 – у Ставищенському р-ні (с. Гейсиха);

2– у Таращанському р-ні (с. Лука, с. Ріжки);

6 – у Згурівському р-ні (с. Черевки -1, с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка -1; с. Жуківка -1, с. Великий Крупіль -1, с. Малоолександрівка -1 );

8 – у Богуславському р-ні (3 - с. Щербашинці, 1 – с. Дибинці, 3– с. Івки, с. Михайлівка -1); 5 – у Фастівському р-ні (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка - 1);

2- Сквирський р-н (с. Самгород);

2 – у Тетіївському р-ні (с. Черепин – 1; с. Дехнівка – 1).

У м. Біла Церква – 49; смт Баришівка – 3; м. Бровари – 40; м. Бориспіль​- 44; смт Бородянка – 8; м. Буча – 41; м. Березань​- 3; м. Васильків – 25; смт Глеваха – 2; смт Володарка – 3; м. Вишгород​ - 27; м. Ірпінь – 73; м. Макарів -2; м. Фастів – 31; м. Миронівка – 3; смт Ворзель – 8; смт Гостомель – 10; смт Коцюбинське – 34; смт Ставище – 1; м. Кагарлик – 38; м. Ржищів –3; м. Переяслав​- 15; смт Рокитне – 7; м. Богуслав – 4; м. Яготин – 3; смт Згурівка – ​3; смт Іванків – 3; м. Тетіїв – 1.

З них на стаціонарному лікуванні – 214 , на самоізоляції – 1260 осіб.

Одужали 322 людей (у т.ч. 26 дитей). За час пандемії померли 30 людей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 4312 підозр на COVID-19. За останню добу отримано 32 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 6643 контактними особами.

Як повідомлялось, станом на 27 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 905 випадків COVID-19. За добу - 321 новий випадок.