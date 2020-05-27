Коронавірусом у світі заразилися 5,6 мільйона осіб, одужали - 2,4 мільйона

Станом на ранок 27 травня у світі зафіксовано 5 684 803 випадків коронавірусу, зокрема 2 430 603 особи одужало та 352 225 загинуло.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

За цю добу було зареєстровано у цілому 6 657 випадків, з них найбільша кількість нових хворих у Мексиці - 3 455 (74 560 всього). Нових смертей по світу зареєстровано 571, з них 501 - у Мексиці.

США залишається на першому місці за кількістю заражень, там на сьогодні 1 725 275 випадків, зокрема 100 572 летальних, 479 969 одужало.

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У Бразилії сьогодні зареєстрували 2 147 нових випадки (394 507 всього) і 44 нових смертей (24 593 всього), одужало 158 593 людини.

На третьому місці за кількістю випадків коронавірусу знаходиться Росія, на четвертому і п'ятому Іспанія та Велика Британія.