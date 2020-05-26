Смертність від коронавірусу у США перевищила 100 тисяч

Кількість людей у Сполучених Штатах Америки, що померли внаслідок захворювання COVID-19, у вівторок перевищила 100 тисяч осіб.

Це підтверджують дані ресурсу Worldometer, який збирає офіційну статистику захворювань у світі.

Так, станом на 12:30 за часом у Вашингтоні (19:30 за Києвом), у Сполучених Штатах офіційно зареєстровано 100 002 померлих від хвороби, яку спричиняє новий коронавірус.

При цьому, кількість хворих на COVID-19 у США сягнула позначки 1,713 млн людей. Повідомляється, що принаймні 468 669 осіб одужали повністю.

Як повідомлялося, Сполучені Штати зберігають лідерство за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Причому, найбільш критична ситуація з поширенням хвороби спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Іллінойс.

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Кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків, включаючи 349 301 летальних, 2 404 977 людей одужало.

Фото: АА