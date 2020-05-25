ВООЗ попередила про нову хвилю пандемії

Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, повідомляє CNN.

"Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху", - сказав Раян.

За словами Раяна, зараз ми «перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі», а крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі».

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: АА