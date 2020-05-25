ВООЗ попередила про нову хвилю пандемії

ВООЗ попередила про нову хвилю пандемії

Коронавірус
Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я, вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, повідомляє CNN.

"Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху", - сказав Раян.

За словами Раяна, зараз ми «перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі», а крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі».

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Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, станом на ранок 25 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5,5 млн, з них 346,9 тис. летальних випадків, одужали 2,3 млн осіб.

Фото: АА

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