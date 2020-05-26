КПВВ на Донбасі не працюватимуть по 22 червня включно

Заборона на перетин лінії розмежування на Донбасі у зв'язку з карантинними заходами діятиме по 22 червня.

Про це з посиланням на наказ командуючого ООС сказав на пресбрифінгу в Краматорську директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Послаблень по перетину лінії розмежування через КПВВ не буде. На території області у нас діє операція Об’єднаних сил, і командуючий ООС видав наказ про те, що заборона на перетин буде діяти до 23 годин 59 хвилин 22 червня. Якщо протягом цього часу не буде якихось інших вказівок. Тому режим в області як був «червоний», так і залишається», - сказав Бойко.

Як повідомлялося, на Донбасі з 16 березня припинено вільний рух осіб і транспортних засобів через КПВВ у зв’язку з протиепідемічними заходами та запроваджено обмеження на в'їзд і виїзд в зону ООС.

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Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.

У Донецькій області з початку оголошення карантину зафіксовано 155 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. З них 4 завершилися летально, 64 людини одужали, 87 продовжують лікування.