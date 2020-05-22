КПВВ на кордоні з окупованим Кримом не працюватимуть до 22 червня

Кабінет міністрів продовжив термін дії розпорядження про тимчасове призупинення роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованою АР Крим до 22 червня.

Про це йдеться у додатку до урядової постанови № 392 , яка була ухвалення на засіданні уряду в середу, 20 травня.

"В абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2020 р. № 291 “Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” ...слово “травня” замінити словом “червня”, - йдеться в додатку.

До цих змін відповідне розпорядження передбачало тимчасове припинення з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р. роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.

Згідно з документом, на окуповану територію можуть потрапити люди, зареєстровані там, а на материкову Україну - люди, прописані за межами окупованої території.

Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочинається другий етап пом’якшення карантинних заходів

21 травня Кабінет міністрів опублікував постанову №392 про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.