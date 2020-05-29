На Харківщині відкрилися п'ять дитсадків

На Харківщині наразі вже запрацювали п'ять дитячих садків однієї ОТГ, решта дошкільних закладів відкриється 1 червня чи трохи пізніше, як вирішить місцева влада.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

«Більшість дитсадків Харківщини розпочнуть роботу в червні. Так, за інформацією департаменту науки та освіти ОДА, наразі працюють лише 5 закладів - у Мереф’янській територіальній громаді, це 11 груп, до яких пішли 48 дітей. Дитсадки Харкова розпочнуть роботу з 1 червня. По всіх інших закладах рішення також прийматимуть органи місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

Зараз навчальні заклади забезпечують засобами захисту та дезінфектантами, які придбали завдяки співпраці облдержадміністрації з благодійним фондом «Серце матері» та IT-компанії Playrix.

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Зазначається, що рішенням регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки у Харківській області дозволено з 25 травня розпочати роботу дитсадків, але за умови виконання низки рекомендацій, у тому числі власники (це здебільшого органи місцевого самоврядування) мають забезпечити дитячі заклади засобами індивідуального захисту для робітників (діти – без масок), дезінфектантами, санітарним одягом для персоналу тощо. Також для робітників дитсадків проводять інструктаж щодо особливостей роботи під час карантину. Передбачена постійна термометрія для робітників закладу та дітей – на вході в дитсадок зранку та протягом дня.

Як повідомляв Укрінформ, у регіоні підтверджено 1011 випадків коронавірусу, 381 людина одужала, 43 - померло.

Станом на 29 травня в Україні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків.

Фото: kharkivoda.gov.ua