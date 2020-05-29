У Сумах дитсадки поновлять роботу з 1 червня

У Сумах дошкільні навчальні заклади поновлять роботу з 1 червня, при цьому в їх діяльності є певні обмеження.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні Сумського міськвиконкому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Виконком Сумської міської ради дозволив дошкільним навчальним закладам поновити роботу з 1 червня. Стосовно прийому дітей є обмеження, і зумовлені вони не лише рекомендаціями в період пандемії, а й загальними правилами. В першу чергу, до садочків маємо вести дітей, обоє батьків яких працюють повний робочий день. Адже зрозуміло, що вибрані відпустки, і дітей вже нікуди прилаштувати. Ми зверталися до батьків поставитися з розумінням до тієї ситуації, яка склалася. Якщо у садочку 300 дітей, то в один день їх прийняти не можна», - прокоментувала рішення виконкому начальник міського управління освіти Антоніна Данильченко.

За її інформацією, норма дітей, які повинні бути в групі, становить 15-20- вихованців.

Для того, щоб дитина могла відвідувати садочок з 1 червня, батьки мають надати довідки від роботодавців; довідку від лікаря про стан здоров'я дитини та можливість відвідувати садочок (у ній має бути зазначено, що дитина не хворіла на ГРВІ протягом останніх 14 днів та не мала розладів травлення); довідку про епідоточення.

Читайте також: У Сумах почали зводити дитсадок за унікальним проєктом

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня у Сумах міська комісія з ТЕБ і НС на своєму позачерговому засіданні рекомендувала міськвиконкому далі послабити карантин, вважаючи за можливе відновлення з 1 червня роботи закладів дошкільної освіти.

Так само з 1 червня комісія рекомендувала виконкому поновити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів за умови дотримання під час дозволених видів діяльності протиепідемічних вимог.

Станом на ранок 29 травня на Сумщині 167 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, ( в тому числі у Сумах – 43), з них 4 летальні. Вилікувалася 141 особа.

В Україні на сьогодні 22 811 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 679 летальних, 8934 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 429 нових випадків.