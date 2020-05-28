На Рівненщині через карантин поїзди проходитимуть транзитом

Через продовження карантину на Рівненщині поїзди проходитимуть транзитом, дозволено лише висадку пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації .

«У зв’язку з пом’якшенням карантину в деяких сусідніх з Рівненщиною областях відновлюється рух потягів. У регіонах, де карантин продовжено, є певні обмеження, зокрема, не відновлено продаж квитків і заборонена посадка пасажирів у потяги. У Рівненській області карантин продовжений, тому потяги будуть проходити транзитом, дозволено лише висадку пасажирів», - зазначають в ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на 14 поїздів: 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та 9 нічних поїздів, які розпочнуть курсування з 1 червня 2020 року.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торгівельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.