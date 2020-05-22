Київський зоопарк відкривається для відвідувачів 23 травня

Київський зоопарк почне приймати відвідувачів у суботу, 23 травня, з дотриманням протиепідемічних правил.

Про це на брифінгу у п'ятницю поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Працюватиме зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки, в режимі міського парку. Без маски вхід на територію заборонений. На вході відвідувачам вимірюватимуть температуру, встановили дезінфектори для рук. Також обмеженою буде кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку", - зазначив Кличко.

За його словами, у звіринці завершили першу чергу реконструкції, і тепер чимала частина території закладу має геть інакший вигляд. Зокрема, облаштована нова вхідна група із гарною площею і новими приміщеннями, громадські вбиральні, медпункт. Облаштовано сучасний універсальний вольєр для тварин і птахів.

Міський голова додав, що триває будівництво нового приматника коштом інвесторів, а в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти.

Крім цього, у липні планується відкриття великого паркінгу для відвідувачів, розрахованого на 500 автомобілів.

Як повідомлялося, в Україні з 12 березня через пандемію коронавірусу запровадили карантин та низку обмежувальних заходів. З 11 травня частину обмежень послабили.

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Уряд 20 травня вирішив запровадити адаптивний карантин до 22 червня, водночас 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.