Стало відомо, коли Подільський зоопарк почне прийматиме відвідувачів
Про це повідомляє пресслужба звіринцю на сторінці в Facebook.
"Вже цієї суботи, 16 травня, вінничани та гості міста зможуть знову відвідати Подільський зоопарк у Вінниці. Адміністрація Подільського зоопарку просить відвідувачів закладу дотримуватись заходів безпеки під час екскурсій", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що майже два місяці заклад працював у закритому режимі через загрозу поширення коронавірусної інфекції COVID-19.
Попри відновлення роботи звіринцю, обов'язковими залишаються протиепідемічні заходи, запроваджені в умовах карантину: дотримання маскового режиму і соціальне дистанціювання (не менше 2 метрів).
З огляду на епідемію коронавірусу гостям зоопарку не дозволятимуть годувати тварин і чіпати їх руками.
Як повідомлялося, станом на 15 травня в Україні лабораторно підтверджено 17 330 випадків COVID-19, з них на Вінниччині - 674. За добу зареєстровано 483 нові випадки.