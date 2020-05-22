Кличко просить уряд дозволити другий етап виходу з карантину

Київський міський голова Віталій Кличко просить уряд дозволити запровадження другого етапу послаблення обмежень у Києві з 23 травня.

"З 23 травня столиця планувала розпочати наступний етап послаблення обмежень, з дотриманням усіх норм та регламентів. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я заявило, що Київ і ще 11 регіонів не відповідають критеріям послаблення другого етапу обмежень", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що з трьох критеріїв столиця не відповідає лише одному - кількості хворих на 100 тисяч жителів міста. Він зазначив, що визначена норма - 12 хворих, а у Києві зараз за останній тиждень 15 хворих на 100 тисяч людей.

За його словами, за останніх 6 днів захворюваність у столиці була в межах визначеної урядом норми.

Кличко зауважив, що до інших критеріїв (заповненості лікарень не більше як на 50% ліжок та кількості проведених ПЛР-тестів на 100 тисяч населення) претензій немає.

"У столиці цей показник втричі вищий визначеної норми, потрібно 12 тестів, а у нас 44. Перший показник, за кількістю хворих, у місті зумовлений спалахом тиждень тому у Дарницькому дитячому інтернаті для дівчат", - пояснив Кличко.

"Тому я звертаюся до уряду дозволити Києву розпочати другий етап послаблень, але, не всіх, а тих, що критично необхідні місту і бізнесу. Зокрема, відновити роботу наземного громадського транспорту та торгових закладів до 1 тисячі квадратних метрів з 23 травня. Не відкривати поки дитячі і спортивні майданчики", - сказав він.

Також Кличко просить уряд відкрити метро як і планували, з 25 травня, "бо в місті відбувається транспортний колапс".

"Ми чекаємо реакції уряду, місто завтра вранці проведе засідання комісії з надзвичайних ситуацій і ухвалить остаточне рішення", - додав він.

Раніше у МОЗ повідомили, що Київ не готовий після 22 травня розпочати другий етап ослаблення карантинних заходів.

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Карантин в Україні було запроваджено з 12 березня.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

У столиці вже зафіксовано 2522 випадки захворювання на COVID-19, за добу коронавірус підтвердили у 47 людей.