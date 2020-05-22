У Києві за добу підтвердили 47 випадків COVID-19

У столиці вже 2522 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 людей. Серед них – 9 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за весь період 58 летальних випадків", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів, 22 жінки віком від 19 до 86 років, а також 23 чоловіка від 19 до 76 років і двоє хлопчиків, яким 9 та 10 рокiв.

Одужали за добу 32 людини.

Як повідомлялось, станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.