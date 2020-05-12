Спецрейсом із Амстердама повертаються 177 українських моряків

Із Нідерландів до України об 11:00 за місцевим часом спецрейсом вилетіло 177 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Завдяки наполегливій праці наших колег у Вашингтоні, які у взаємодії з МЗС України відпрацювали весь комплекс питань щодо організації цього спецрейсу, стало можливим, щоб члени екіпажів круїзних лайнерів, серед яких громадяни України, повернулися додому. Загальна кількість пасажирів на борту лайнера - 208. З них 177 українців, 2 росіян, 28 громадян Молдови, один громадянин Румунії”, - зазначив у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

Спецрейсом із Амстердама до Києва вилетіли українські моряки / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, 8 травня із Нідерландів до України спецрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 159 українських моряків, які перебували на круїзних лайнерах.

Йдеться про десять таких лайнерів: Regal Princess, Emerald Princess, Caribbean Princess, Island Princess, Crown Princess, Sky Princess, Volendam, Veendam, Nieuw Amsterdam, Rotterdam.