МОЗ дозволило клінічні дослідження українського препарату для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу, призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідний наказ МОЗ #1038 від 4 травня опублікований на сайті міністерства.

"Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19)", - ідеться в документі.

Згідно з додатком до наказу буде проводитися "багатоцентрове рандомізоване дослідження з оцінки ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма", в комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, що викликана коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2".

Дослідження проводитимуться на базі Київської міської клінічної лікарні №17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії); Білоцерківської міської лікарні № 3 (ІІІ інфекційне відділення); Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (відділення реанімації та інтенсивної терапії); Міської інфекційної лікарні Одеси (інфекційне боксоване відділення №10) та "Київської міської клінічної лікарня №4" (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

Як повідомлялося, станом на 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків. Загалом з початку пандемії одужали 1875 осіб, 316 людей померли.