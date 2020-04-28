Лікування COVID-19: Шимків розповів про підготовку “Дарниці” до виробництва препарату

Лікування COVID-19: Шимків розповів про підготовку “Дарниці” до виробництва препарату

Укрінформ
Фармацевтична фірма «Дарниця» вже зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін і готується розпочати виробництво цього препарату для лікування хворих на коронавірус.

Про це сказав в інтерв'ю Укрінформу голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

“Дарниця” вже зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін у короткий термін завдяки оперативним діям Державного експертного центру та Міністерства охорони здоров’я. Ми продовжуємо процес необхідних дій, щоб розпочати виробництво готового лікарського засобу», - зазначив Шимків.

Він додав, що препарати, до складу яких входить діюча речовина гідроксихлорохін, застосовуються для лікування хворих на COVID-19 у США, Японії та європейських країнах у рамках клінічних досліджень за умови отримання обов’язкової згоди пацієнта. Він включений до національного протоколу лікування коронавірусної інфекції як препарат експериментальної терапії.

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«Ми розуміли, що необхідно дати українським лікарям та пацієнтам додатковий інструмент у боротьбі з COVID-19, і діяли максимально швидко, щоб це зробити», - підкреслив Шимків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні, 28 квітня, зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.

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