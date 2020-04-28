Лікування COVID-19: Шимків розповів про підготовку “Дарниці” до виробництва препарату

Фармацевтична фірма «Дарниця» вже зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін і готується розпочати виробництво цього препарату для лікування хворих на коронавірус.

Про це сказав в інтерв'ю Укрінформу голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

“Дарниця” вже зареєструвала субстанцію гідроксихлорохін у короткий термін завдяки оперативним діям Державного експертного центру та Міністерства охорони здоров’я. Ми продовжуємо процес необхідних дій, щоб розпочати виробництво готового лікарського засобу», - зазначив Шимків.

Він додав, що препарати, до складу яких входить діюча речовина гідроксихлорохін, застосовуються для лікування хворих на COVID-19 у США, Японії та європейських країнах у рамках клінічних досліджень за умови отримання обов’язкової згоди пацієнта. Він включений до національного протоколу лікування коронавірусної інфекції як препарат експериментальної терапії.

«Ми розуміли, що необхідно дати українським лікарям та пацієнтам додатковий інструмент у боротьбі з COVID-19, і діяли максимально швидко, щоб це зробити», - підкреслив Шимків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні, 28 квітня, зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу захворіла 401 особа. З них 25 дітей та 94 медичних працівників.