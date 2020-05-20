Триметрова дистанція та дезінфекція поверхонь: Київ дав добро на роботу 37 ринків

У Києві 37 агропродовольчих ринків забезпечили виконання протиепідемічних вимог і можуть працювати.

Про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.

"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 20 травня 37 агропродовольчих ринків", - йдеться у повідомленні.

Агропродовольчі ринки Києва відкривають поступово, за умови виконання ними низки протиепідемічних вимог.

Зокрема, на ринках мають забезпечити: масковий режим для працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.

Має також бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.

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Водночас, діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були ослаблені.