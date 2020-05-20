Триметрова дистанція та дезінфекція поверхонь: Київ дав добро на роботу 37 ринків
Про це повідомляє пресслужба Київміськдержадміністрації.
"За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, виконали протиепідемічні вимоги та можуть працювати 20 травня 37 агропродовольчих ринків", - йдеться у повідомленні.
Агропродовольчі ринки Києва відкривають поступово, за умови виконання ними низки протиепідемічних вимог.
Зокрема, на ринках мають забезпечити: масковий режим для працівників та відвідувачів; дистанційну термометрію на вході; недопуск на територію ринку осіб з ознаками ГРВІ; забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та дистанції 1,5 м між відвідувачами; дезінфекцію контактних поверхонь кожні три години.
Має також бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі навколо.
Водночас, діє заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були ослаблені.